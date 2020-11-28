Команда Азербайджана завоевала "бронзу" чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место на 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве в программе с 3 обручами и 2 парами булав, сообщает в субботу Trend.

Команда в составе - Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной получила от судей 30.650 баллов.

На первом месте команда Турции (31.150 балла), на втором команда Украины с результатом 31.150 балла.

Сегодня, 28 ноября, в ходе третьего дня соревнований чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве прошли финальные выступления команд в групповых упражнениях (с 5 мячами, 3 обручами и 2 парами булав).

Команда Азербайджана в финале групповых упражнений с 5 мячами заняла четвертое место с результатом 31.450 балла.

Напомним, что 28 ноября также определились победители и призеры среди юниорок по отдельным предметам (лента, мяч, булавы, скакалка).

Также в ходе соревнований второго дня чемпионата команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла второе место в многоборье, а сборная Азербайджана заняла третье место в командном первенстве, где суммировались результаты выступлений гимнасток в возрастной категории "Юниоры" и результат групповых команд.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в столице Украины 26-29 ноября 2020 года, в нем принимают участие спортсменки из 23 стран мира. Азербайджан на соревновании представляют 11 спортсменок.

В возрастной категории "Юниоры" нашу страну представили - Нармин Байрамова, Лейли Агазаде, Алина Гезалова и Илона Зейналова.

Во взрослой возрастной категории в групповых упражнениях Азербайджан представила команда в составе - Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.

Отметим, что завтра, 29 ноября, в ходе заключительного дня соревнований гимнастки во взрослой возрастной категории выступят в многоборье индивидуальной программы, Азербайджан на соревновании представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)