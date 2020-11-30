Прогноз погоды на декабрь в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В декабре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами несколько превышая ее, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Объем месячных осадков также будет в основном близким к климатической норме, местами превышая ее.
В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, что близко к климатической норме и местами превысит ее на 1 градус.
Ночью ожидаются 4-8 градусов тепла, в отдельные дни - около 0 градусов, днем - 8-13, в отдельные дни - 4-6 градусов тепла.
Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами превышая ее (норма - 24-34 мм).
(Текст: Кямаля Сеидова)
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