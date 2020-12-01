Вугар Сулейманов занял должность исполнительного директора корпорации «Аккорд»

БАКУ/Trend/ - Вугар Сулейманов назначен на должность главного исполнительного директора ОАО «Строительно-промышленной инвестиционной корпорации Аккорд».

Вугар Фарман оглу Сулейманов родился в 1974 году в Баку. В 1996 он с отличием окончил Юридический факультет Бакинского Государственного университета.

В 2007-2008 гг он получил степень магистра, окончив Факультет корпоративного права британского Университета Ноттингем Трент. В 2010 году он окончил обучение в Университете Ноттингем Трент и получил специальность корпоративного менеджера.

Начиная с 2019 года Сулейманов начал обучение по программе Executive MBA (управление бизнесом) Лондонской школы экономики и политических наук LSE и в настоящее время продолжает свое обучение.

В 2011-2015 гг Вугар Сулейманов проработал на нескольких руководящих должностях компании Atəşgah Sığorta. С 2015 года он продолжил трудовую деятельность на руководящих должностях ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд».

С 2016 года он член правления совместного предприятия SYA (турецкая Yüksel İnşaat A.Ş, итальянская SICIM S.p.A и корпорация «Аккорд») в проекте TANAP.

С 2018 года Вугар Сулейманов зампредседателя Наблюдательного Совета ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд» и в то же время председатель правления ООО «Газахский цементный завод», который является одним из крупнейших производителей цемента в стране.

В 2019-2020 гг Вугар Сулейманов успешно завершил проект по повышению производственной мощности ООО «Газахский цементный завод» и довел производственную мощность с 1 миллиона до 1,5 миллиона тонн в год. Благодаря повышению производственной мощности, работой были обеспечены большое количество граждан в регионе.

Помимо этого, он добился запуска новых заводов по производству бетона в ряде стратегических важных регионов. В настоящее время он продолжает руководить Наблюдательным советом ООО «Газахский цементный завод».

Стоит также отметить, что Вугар Сулейманов руководил рядом местных и зарубежных проектов ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд» и добился успеха в этом направлении. Компания и впредь будет развиваться под его руководством.