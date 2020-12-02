В Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью и утром местами туман, морось. Умеренный северо-восточный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью - 4-7, днем - 10-12 градусов тепла, в Баку ночью – 5-7, днем – 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем – 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидаются дожди, местами туман. Восточный ветер.

Ночью - 2-6, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)