В Баку сохранится умеренная погода

Общество 2 декабря 2020 13:45 (UTC+04:00)
В Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью и утром местами туман, морось. Умеренный северо-восточный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью - 4-7, днем - 10-12 градусов тепла, в Баку ночью – 5-7, днем – 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем – 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидаются дожди, местами туман. Восточный ветер.

Ночью - 2-6, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Уникальные ковры, отмеченные на &quot;Ковровой карте Карабаха&quot;, можно увидеть воочию (ВИДЕО)
Уникальные ковры, отмеченные на "Ковровой карте Карабаха", можно увидеть воочию (ВИДЕО)
Кинематографисты Азербайджана и Узбекистана провели онлайн-обсуждения
Кинематографисты Азербайджана и Узбекистана провели онлайн-обсуждения
DokuBaku – более 30 фильмов из разных стран
DokuBaku – более 30 фильмов из разных стран
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане выявлены еще 3 942 случая заражения коронавирусом, 2 265 человек вылечились Общество 14:12
Государственный налоговый комитет Узбекистана объявляет тендер на оказание ИТ услуг Тендеры 14:07
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ФОТО) Общество 14:04
Видеокадры с золоторудного месторождения Сёюдлю (Зод) Кельбаджарского района Азербайджана (ВИДЕО) Общество 14:01
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт в октябре 2020 года Бизнес 13:58
Албания готова предоставить полный спектр услуг по техобслуживанию газовой сети для TAP Энергетика 13:58
События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ - Путин Политика 13:46
Международный банк Азербайджана признан лучшим банком по версии Global Finance Финансы 13:46
В Баку сохранится умеренная погода Общество 13:45
Albgaz объявил тендер на техобслуживание участка ТАР Энергетика 13:39
SOFAZ обнародовал объем поступлений с "АЧГ" за 11 месяцев 2020 года Энергетика 13:34
Для Турции важна стабильность на Южном Кавказе - Мевлют Чавушоглу Политика 13:28
В Казахстане появятся почвенные, геоботанические и сельхозкарты Бизнес 13:27
Уникальные ковры, отмеченные на "Ковровой карте Карабаха", можно увидеть воочию (ВИДЕО) Культура 13:26
Доходы от продажи конденсата с месторождения "Шах Дениз" превысили $205 млн Энергетика 13:25
В Баку состоялись очередные торги по размещению нот Центробанка Финансы 13:16
К строительству новой дороги в город Шуша привлечены турецкие компании (Эксклюзив) Общество 13:12
Завод по выпуску вакцины против COVID-19 в Казахстане будет выпускать 30-60 млн. доз в год Бизнес 13:11
Азербайджан и Турция создадут первый Парк высоких технологий в Карабахе ИКТ 13:05
В Азербайджане учрежден День победы - Распоряжение Политика 13:01
В Азербайджане ежегодно 27 сентября будет отмечаться День памяти - Распоряжение Политика 12:59
Кинематографисты Азербайджана и Узбекистана провели онлайн-обсуждения Культура 12:44
Валютные резервы ЦБ Азербайджана увеличились Финансы 12:31
В Азербайджане сократились платежи посредством иностранных банковских карт Финансы 12:27
Политолог Майкл Рубин обеспокоен будущим Азербайджана? Политика 12:23
Армения потеряла военную технику минимум на $3,8 млрд – эксперт (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 12:16
Сократился совокупный капитал зарегистрированных в Турции грузинских компаний Турция 12:04
Минобороны Азербайджана о сборе документов в связи с демобилизацией военнослужащих Общество 12:00
Rolls-Royce представляет новый аксессуар – складное сиденье «Pursuit» Общество 11:57
Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для использования в Великобритании Европа 11:57
В Азербайджане прошел аукцион по приватизации госимущества Бизнес 11:49
Узбекистан сократил импорт автомобилей из Турции Турция 11:43
Спрос на турецкие автомобили в Иране снижается Турция 11:41
Минобороны Турции поздравило азербайджанский народ с блистательной победой в Отечественной войне Политика 11:37
Сингапурские специалисты помогут усовершенствовать школьные учебники в Азербайджане Общество 11:33
В Главном управлении полиции г. Баку новое кадровое назначение Азербайджан 11:13
Для связи освобожденных от оккупации территорий Азербайджана с другими районами страны будут созданы новые маршруты Экономика 11:11
МИД Азербайджана прокомментировал информацию о планируемой поездке французских парламентариев в Карабах Политика 11:05
Несоблюдение требований карантина в Азербайджане может привести к введению новых ограничений – главный инфекционист Общество 10:59
Госконцерн «Туркменнебит» вводит в эксплуатацию новые продуктивные скважины Энергетика 10:43
Global Finance выбрал Международный Банк Азербайджана лучшим банком Общество 10:42
Узбекистан и Афганистан наращивают экономическое сотрудничество Узбекистан 10:39
В Азербайджане сократилось количество запросов, связанных с компьютерной безопасностью ИКТ 10:39
Узбекистан получит статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре Узбекистан 10:36
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 10:29
В освобожденных от оккупации районах Азербайджана будут созданы объекты автосервиса Экономика 10:25
Euroconsumers подаст в европейские суды на Apple за ухудшение работы смартфонов Европа 10:24
В Азербайджане задержаны еще 26 больных коронавирусом, нарушивших карантин Общество 10:16
DokuBaku – более 30 фильмов из разных стран Культура 10:14
Полная цифровизация повысит конкурентоспособность АПК — Премьер-министр Казахстана Бизнес 10:04
Драгоценные металлы в Азербайджане дорожают Финансы 10:03
Госслужба автотранспорта о восстановлении инфраструктуры в освобожденных районах Азербайджана Общество 10:03
Нацбанк Грузии установил курс лари на 2 декабря Грузия 09:55
Госконцерн «Туркменгаз» планирует повысить продуктивность скважин Энергетика 09:54
Мажилис Казахстана одобрил поправки по вопросам деятельности на Каспии Политика 09:50
Иран значительно увеличил импорт продукции оборонпрома из Турции Турция 09:46
Евро и рубль дорожают к манату Финансы 09:43
В Японии приняли закон о бесплатной вакцинации от коронавируса Другие страны 09:41
Франция сокращает импорт автомобилей из Турции Турция 09:27
ОАЭ значительно увеличили импорт продукции оборонпрома из Турции Турция 09:14
В Казахстане растет спрос на турецкие автомобили Турция 09:05
В Тбилиси для коммерческого сектора подорожает газ Энергетика 08:40
Власти США сократят продолжительность карантина до 10 суток США 08:21
Администрация грузинской стороны проекта БТК об инфраструктурных работах Строительство 08:00
Иностранцам для въезда в Японию перед ОИ потребуется специальное приложение Другие страны 07:39
Власти Хайнаня в 2020 году улучшили более 800 деревень до образцового уровня Туризм 07:29
В Бишкеке открылись кинотеатры и фудкорты Кыргызстан 07:15
Власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса Другие страны 07:05
Вся военно-морская техника производится внутри страны - контр-адмирал Ханзади Иран 06:54
Правительство Грузии возьмёт внешний долг на 1,6 млрд долларов Финансы 06:43
Власти США заявили, что не смогут выдать 40 млн доз вакцины от коронавируса в декабре США 06:34
Узбекистан и США обсудили активизацию приоритетных направлений двустороннего сотрудничества Узбекистан 06:28
Мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО - американский генерал-лейтенант Грузия 06:13
Мадуро заявил о готовности уйти в отставку при победе оппозиции на парламентских выборах Другие страны 05:57
Конгресс США проголосует 2 декабря за документ, ограничивающий размещение китайских акций Бизнес 05:36
В Грузии с 1 января 2021 года учителям увеличат зарплату Финансы 05:18
Безопасная и надежная эксплуатация трубопроводов - главный приоритет BP в Грузии Энергетика 05:00
Британский парламент поддержал отмену карантина и возвращение к локальным мерам в Англии Европа 04:45
Каир и Эр-Рияд подтвердили неприятие вмешательства в дела арабских государств Арабские страны 04:29
Париж и Берлин выступили за активизацию трансатлантических связей в НАТО Европа 04:13
Партнер Нетаньяху по коалиции выдвинул премьеру ультиматум по срокам утверждения бюджета Израиль 03:56
В Латвии продлили режим ЧП до 11 января Европа 03:34
Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года Европа 03:18
Замгенсека ООН заявила, что международный режим контроля над вооружениями висит на волоске В мире 03:01
Конгрессмены США представили проект поддержки экономики на $908 млрд Финансы 02:39
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом Россия 02:16
НАТО примет решение о своем присутствии в Афганистане в феврале 2021 года Другие страны 01:54
Более 453 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки В мире 01:29
Кандидат в министры финансов США заявила о необходимости срочных мер в свете пандемии США 01:08
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 409 тысяч Турция 00:49
15 процентов детей школьного возраста в Грузии не имеют доступа к интернету дома - ЮНИСЕФ ИКТ 00:35
"Реал" дважды проиграл донецкому "Шахтер"у в Лиге чемпионов Спорт 00:22
Обнародована дата начала эксплуатации логистического центра в турецком Карсе Турция 00:01
Байден уверен в том, что его экономическая команда справится с кризисом США 1 декабря 23:52
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Политика 1 декабря 23:34
Эйфелеву башню откроют для посещения с 16 декабря Туризм 1 декабря 23:34
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с турецким коллегой Политика 1 декабря 23:03
Лачин как основной поддерживающий фактор в развитии Карабаха Экономика 1 декабря 23:03
Продолжаются совместные действия МККК и миротворцев РФ по поводу пропавших без вести военнослужащих - Государственная Комиссия Политика 1 декабря 22:51
Освобождение Лачина обеспечило полный контроль над государственной границей Азербайджана - депутат Политика 1 декабря 22:44
Все новости