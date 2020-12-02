Амиль Алиев подорвался на мине и потерял оба глаза - Они сражались за Родину! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространилось видео, снятое дома у участника Второй Карабахской войны Амиля Алиева.

Как сообщает Trend, в ходе боев в Физулинском районе Амиль подорвался на мине и потерял оба глаза. На видео заснята встреча Амиля Алиева и его отца с полковник-лейтенантом Государственной пограничной службы, вице-президентом Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудовым, который навестил ветерана недавно окончившейся войны.

Ф.Умудов оказал поддержку воину, сражавшемуся за освобождение оккупированных территорий, и его семье.

«Мы все гордимся вами, - говорит известный специалист. – Спасибо нашему Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и всей нашей армии. Пусть наши шехиды покоятся с миром, а нашим раненым солдатам желаю скорейшего выздоровления. Каждый гражданин Азербайджана объединился вокруг главы государства, и в результате мы одержали большую победу.

Благодаря таким героям, как вы, сегодня Карабах у нас. Мы освободили наши земли и восстановили территориальную целостность страны. И президент страны в каждом своем выступлении подчеркивает героизм азербайджанской армии.

Я преклоняю голову перед родителями шехидов и ветеранов. Когда я был на учениях, а затем в зоне, где проходили боевые действия, я видел настрой наших солдат. Все были готовы к любому приказу Верховного главнокомандующего. Наши солдаты шли на войну с флагом Азербайджана в одной руке и с оружием – в другой. Вы проливали кровь во имя нашего флага. Вы победили врага, идя в бой с улыбкой.

Мы на спортивных соревнованиях тоже поднимали флаг страны, но это не сравнить с тем, что сделали вы! Вы написали историю!

Сейчас весь мир говорит о тактике, примененной Азербайджаном во Второй Карабахской войне. Все удивляются тому, как воевала наша страна.

Будьте всегда! Мы всегда рядом с вами! Это наш долг, долг каждого азербайджанца. Мы гордимся вами!».