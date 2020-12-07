СГБ Азербайджана задержала лицо, присвоившее денежные средства, предназначенные для раненых военнослужащих (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - СГБ Азербайджана задержала лицо, присвоившее денежные средства, предназначенные для военнослужащих, раненых в Отечественной войне, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Службы.

Как отмечается, была расследована информация, распространившаяся в социальных сетях о присвоении денежных средств с банковских карт военнослужащих, раненых в Отечественной войне.

Было установлены основания для подозрения в том, что Рустамов Рамиль Эльхан оглу (1992), находя информацию в соцсетях о выделяемой раненым военнослужащим и их семьям помощи, налаживал с ними связь в соцсетях, узнавал под разными предлогами данные банковской карты, после чего присваивал эти средства.

Рустамов был задержан в качестве подозреваемого лица и привлечен к ответственности.

Расследование по данному делу продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)