Я нахожу утешение в том, что он погиб во имя Родины - дед азербайджанского шехида (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Я нахожу утешение в том, что мой внук погиб во имя Родины, Отечества. Этим он возвысил как себя, так и меня.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал дед Мансура Ахмедова, ставшего шехидом во время Отечественной войны, Мамед Ахмедов.

По его словам, Мансур хотел стать военным, чтобы освободить наши земли от оккупации.

"Он говорил - не плачьте, если я стану шехидом. Я бьюсь во имя Родины", - отметил Мамед Ахмедов.

Много лет назад семья Ахмедовых вынужденно покинула село Чыраглы Лачинского района. Тело Мансура было передано семье 21 октября.

Мать шехида Самая Ахмедова сообщила, что Мансур был патриотом своей страны, и с первых дней боевых действий находился на передовой.

"Сын не мог принять того, что наши земли оставались у армян. Очень жаль, что он не смог увидеть Лачин", - сказала Самая Ахмедова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)