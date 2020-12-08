Создан бюст шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Создан бюст шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде.

Как передает во вторник Trend, автором произведения является молодой скульптор Жаля Алиева.

Отметим, что Худаяр Юсифзаде родился 15 июля 1998 года в Барде. Спустя 24 дня после рождения он лишился отца - одного из известных в городе исполнителей на гармони. Худаяр окончил в Барде Детскую школу искусств №1 имени Бюльбюля.

Худаяр Юсифзаде принимал участие в боях на Кельбаджарском направлении, за освобождение высот на Муровдаге. Также воевал на Физулинском, Джабраильском, Зангиланском направлениях. Был ранен в боях за село Агбенд Зангиланского района. Скончался впоследствии от полученных ран.

В соцсетях стало очень популярным видео, на котором он вместе с боевыми товарищами исполняет песню "Vətən yaxşıdır" на слова Алиаги Вахида.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)