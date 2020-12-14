Минтруда Азербайджана в этом году запустит еще 10 электронных услуг

БАКУ /Trend/- До конца этого года министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана представит еще 10 электронных услуг.

Об этом в понедельник сказал журналистам завотделом электронных услуг и инноваций минтруда Кянан Акперов, сообщает в понедельник Trend

Он отметил, что тем самым число предоставляемых в электронной форме документов будет доведено до 30: "Этот процесс будет продолжен. Граждане смогут получать справки в режиме онлайн".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)