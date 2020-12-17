ROLLS-ROYCE даёт подсказки к шифру загадочной коллекции WRAITH KRYPTOS (ФОТО)

«Wraith Kryptos – поистине уникальная коллекция Rolls-Royce. Эти автомобили окружены тайной и интригой, а внутри них спрятан криптографический шифр. Так как первые клиенты вскоре получат свои автомобили, сегодня мы делимся первой подсказкой.

Фигурка «Дух экстаза», украшающая капот каждого автомобиля Rolls-Royce, содержит ключ к шифру. В её основании в закодированном виде выгравировано слово KRYPTOS. Эта информация может стать отправной точкой увлекательного криптографического путешествия. Первый клиент, разгадавший тайну, получит уникальный подарок от Rolls-Royce в знак признания его таланта!»

Торстен Мюллер-Отвос, исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars

Сегодня компания Rolls-Royce Motor Cars раскрывает первую подсказку, которая поможет разгадать секретное послание, зашифрованное в автомобилях коллекции Wraith Kryptos. Первые клиенты вскоре получат свои автомобили и смогут приступить к расшифровке таинственных посланий, искусно вписанных в элементы декора от ателье Bespoke как внутри, так и снаружи автомобиля.

Каждый из 50 автомобилей коллекции Wraith Kryptos украшен шифром от Катрин Леманн (Katrin Lehmann), дизайнера Rolls-Royce Bespoke. Отыскав ключ, вы делаете первый шаг к разгадке таинственного шифра.

Первая подсказка кроется в основании фигурки «Дух экстаза»: декоративная гравировка представляет собой зашифрованное слово KRYPTOS. Эти семь символов также можно найти на передней панели автомобиля, что поможет клиентам декодировать тайное послание.

Вышитый на подголовниках узор также является зашифрованной монограммой «двойное R». Команда Bespoke надеется, что эти подсказки помогут разгадать тайну коллекции.

С февраля 2021 года клиенты марки смогут поделиться своим вариантом разгаданного шифра в приложении Whispers, доступном только владельцам автомобилей Rolls-Royce. Первого, кто раскроет тайну, ожидает уникальный приз.

Важно помнить, что лишь два человека в штаб-квартире Rolls-Royce в Гудвуде знают разгадку шифра – дизайнер и исполнительный директор марки. В сейфе последнего и хранится запечатанный конверт.