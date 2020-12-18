День Победы внесен в список праздничных дней Азербайджана

БАКУ /Trend/ - День Победы внесен в список праздничных дней в Азербайджане.

Как сообщает Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в Трудовой кодекс были внесены изменения.

Согласно поправке, 8 ноября включено в список праздничных дней как День Победы. Изменения в закон были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.