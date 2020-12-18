В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год
БАКУ /Trend/ - Постановлением коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 18 декабря 2020 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, согласно Трудовому кодексу, распоряжению Президента Азербайджана "Об учреждении Дня Победы в Азербайджане" от третьего декабря 2020 года и постановлению Кабинета министров Азербайджана "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2021 год" № 483 от третьего декабря 2020 года, следующие дни 2021 года считаются в Азербайджане нерабочими:
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1, 2 января
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–
|
Празднование Нового года
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20 января
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–
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День всенародной скорби
|
8 марта
|
–
|
Международный женский день
|
20, 21, 22, 23, 24 марта
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–
|
праздник Новруз
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9 мая
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–
|
День победы над фашизмом
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13, 14 мая
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–
|
праздник Рамазан
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28 мая
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–
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День Республики
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15 июня
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–
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День национального спасения азербайджанского народа
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26 июня
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–
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День Вооруженных сил Азербайджана
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20, 21 июля
8 ноября
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–
–
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праздник Гурбан
день Победы Азербайджана
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9 ноября
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–
|
День Государственного флага Азербайджана
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31 декабря
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–
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День солидарности азербайджанцев мира
В связи с тем, что в 2021 году выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, 4, 25 января, 26 марта, 10 мая, 28 июня при пятидневной рабочей неделе, 25 марта и 10 мая при шестидневной рабочей неделе - выходные дни.
По пятидневной рабочей неделе в 2021 году рабочим является 241 день (из них 8 рабочих - предпраздничные и один - до Дня всенародной скорби), 109 нерабочих дней (из них 5 совпадают с нерабочими праздничными днями), 19 праздничных, но рабочих дней (5 из которых совпадают с выходными) и один День всенародной скорби.
В Азербайджане нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день, а также в соответствии с этим нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2021 год - 1920 часов.
При шестидневной рабочей неделе, когда недельная рабочая норма составляет 40 часов, продолжительность рабочего дня не может превышать 7 часов в день, а продолжительность рабочего дня непосредственно до выходного дня не может превышать 6 часов. На рабочих местах с шестидневной рабочей неделей годовая норма рабочего времени в 1920 часов должна применяться и в отношении тех, кто работает с 40-часовой рабочей неделей.
Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)