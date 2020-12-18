В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Постановлением коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 18 декабря 2020 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, согласно Трудовому кодексу, распоряжению Президента Азербайджана "Об учреждении Дня Победы в Азербайджане" от третьего декабря 2020 года и постановлению Кабинета министров Азербайджана "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2021 год" № 483 от третьего декабря 2020 года, следующие дни 2021 года считаются в Азербайджане нерабочими:

1, 2 января – Празднование Нового года 20 января – День всенародной скорби 8 марта – Международный женский день 20, 21, 22, 23, 24 марта – праздник Новруз 9 мая – День победы над фашизмом 13, 14 мая – праздник Рамазан 28 мая – День Республики 15 июня – День национального спасения азербайджанского народа 26 июня – День Вооруженных сил Азербайджана 20, 21 июля 8 ноября – – праздник Гурбан день Победы Азербайджана 9 ноября – День Государственного флага Азербайджана 31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира

В связи с тем, что в 2021 году выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, 4, 25 января, 26 марта, 10 мая, 28 июня при пятидневной рабочей неделе, 25 марта и 10 мая при шестидневной рабочей неделе - выходные дни.

По пятидневной рабочей неделе в 2021 году рабочим является 241 день (из них 8 рабочих - предпраздничные и один - до Дня всенародной скорби), 109 нерабочих дней (из них 5 совпадают с нерабочими праздничными днями), 19 праздничных, но рабочих дней (5 из которых совпадают с выходными) и один День всенародной скорби.

В Азербайджане нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день, а также в соответствии с этим нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2021 год - 1920 часов.

При шестидневной рабочей неделе, когда недельная рабочая норма составляет 40 часов, продолжительность рабочего дня не может превышать 7 часов в день, а продолжительность рабочего дня непосредственно до выходного дня не может превышать 6 часов. На рабочих местах с шестидневной рабочей неделей годовая норма рабочего времени в 1920 часов должна применяться и в отношении тех, кто работает с 40-часовой рабочей неделей.

Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)