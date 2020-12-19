Для семьи шехида Самира Алышова строится дом, семье раненого Эльчина Самедова предоставлена 3-х комнатная квартира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учитывая трудные жилищные условия семьи шехида Отечественной войны Алышова Самира Джалил оглу и то, что новый дом остается недостроенным из-за отсутствия материальных средств, при поддержке социального партнера продолжается его строительство, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В прошлом месяце сотрудники министерства встречались с этой семьей, проживающей в селе Губалыбалоглан Гаджигабульского района, и, учитывая её тяжелые жилищные условия, минтруда при поддержке социального партнера взяло на себя строительство нового дома. Работы были начаты за очень короткое время, и скоро строительство будет завершено. В рамках программы самозанятости для родителей шехида было создано малое хозяйство на сельскохозяйственном участке.

Также, учитывая тяжелые бытовые условия семьи Эльчина Самедова из Габалы, получившего многочисленные осколочные ранения, которая проживает в вагоне, было принято решение при поддержке социального партнера обеспечить эту семью квартирой.

Социальный партнер минтруда компания "Gilan Holding" уже предоставила этой семье трехкомнатную квартиру. Мать Эльчина, которая нигде не работала, по собственному желанию трудоустроена в сферу социальных услуг.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)