Сегодня в Баку продезинфицировано 554 улицы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку продезинфицировано 554 улицы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на столичную исполнительную власть.

Основные улицы, проспекты и дороги Баку дезинфицируются уже в 18 раз.

Эти работы как часть мер, направленных на безопасность жизни столичных жителей, будут продолжены.

"Просим граждан серьезно соблюдать правила карантина, чтобы не допускать большего распространения коронавируса", - говорится в сообщении ИВ Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)