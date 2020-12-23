БАКУ /Trend/ - США включили Азербайджан в список стран, полностью обеспечивающих свободу религии.

Международная комиссия по свободе религии США опубликовала заявление в связи с ситуацией с религиозной свободой в мире, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с религиозными структурами.