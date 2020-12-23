В Азербайджане от COVID-19 вылечился 4461 человек, выявлены 2334 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 334 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), вылечилися 4 461, скончались 46 человек, сообщили в среду Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 208 211 случаев заражения коронавирусом, из них 151 660 человек вылечились, 2 340 - скончались, число активных больных – 54 211.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 14 599, а в целом - 2 102 957 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)