Утвержден генплан города Гёйчай

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил генеральный план города Гёйчай, подготовленный по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. Генплан подготовлен Государственным главным проектным институтом "Азердовлетлайиха", привлеченным к работе госкомитетом в связи с исполнением утвержденной указом Президента Азербайджана № 118 от 27 февраля 2014 года "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы".

Как сообщили в субботу Trend в госкомитете, последний генеральный план города был разработан в 1976 году и отчетный период охватывал 20 лет. Утвержденный новый генеральный план охватывает период до 2035 года с базовым 2015 годом.

В документе предусмотрено планомерное развитие Гёйчая, и к концу отчетного периода прогнозируется увеличение населения города на 34% до 49 тысяч человек. Также учтены жилищный фонд городского населения на срок, предусмотренный генеральным планом, территории под объекты социального и культурно-бытового обслуживания, сохранен принцип заселения с учетом защиты природного ландшафта и территориальных зон в соответствии с аспектом развития города. Учтено расширение транспортных и инженерно-коммуникационных систем, составляющих инфраструктуру города.

(Текст: Турал Гараджаев)