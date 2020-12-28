В Азербайджане районы низменной зоны на втором месте по заражению COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 52% заразившихся коронавирусом приходится на долю Баку, сообщает в понедельник Trend.

На втором месте районы низменной зоны страны (13,5%), на третьем месте - Абшеронский район (12,8%), на четвертом – Гянджа-Газахская зона (8,3%). Далее следуют Губа-Хачмазская, Шеки-Загатальская зоны (3,1%), Лянкяранский район (2,9%), Нагорно-Карабахский регион (1,4%), зона Горного Ширвана (2,5%).

В Нахчыване по последней статистике зафиксированы 0,005% случаев заражения.

По Баку больше всего случаев заражения в Бинагадинском, Хатаинском и Ясамальском районах.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15%, в Хатаинском районе - 13%, в Ясамальском районе - 12.2%, в Сабунчинском районе - 10.7%, в Насиминском и Наримановском районах - 7.9%, в Низаминском районе – 7 %, в Гарадагском районе - 5.4%, в Хазарском районе - 6.8%, в Сабаильском районе - 5%. Меньше всего заражений в Пираллахинском районе.

Среди заразившихся коронавирусом в стране 21% в возрасте 50-59 лет, 18% - 30-39 лет, 5% - в возрасте до 9 лет, 2% - лица старше 80 лет.

Среди заразившихся 54% составляют женщины, 46% - мужчины.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)