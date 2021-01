Подписан Меморандум с Венгрией о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии шестого января подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках программы Stipendium Hungaricum на 2021-2023 годы.

Как сообщили в среду Trend в минобразовании Азербайджана, согласно соответствующему указу Президента Азербайджана с азербайджанской стороны меморандум подписал министр образования Эмин Амруллаев, а с венгерской - чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

Наряду со специальностями в области сельского хозяйства и управления водными ресурсами, естественных наук и устойчивого развития, туризма, инженерии, информационных технологий, экономики, бизнеса и управленческих наук граждане Азербайджана смогут получить в Венгрии стипендиальное образование по специальностям в области медицинских наук и международных отношений. В то же время азербайджанская молодежь получит возможность обучаться в высших учебных заведениях этой страны по магистерской программе one-tier (совместный бакалавриат и магистратура).

Также азербайджанская сторона впервые предоставит 10 мест со стипендиями для граждан Венгрии. Они смогут обучаться в азербайджанских вузах на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Отметим, что с 2015 года министерство образования Азербайджана и министерство человеческих ресурсов Венгрии тесно сотрудничают в сфере образования. На сегодняшний день реализованы две программы по стипендиальному обучению граждан Азербайджана в Венгрии на 2015-2017 и 2018-2020 годы. Всего в рамках обеих программ для почти 1000 граждан Азербайджана была создана возможность получить образование в таких ведущих вузах Венгрии, как Budapest University of Technology and Economics, Corvinus University of Budapest, University of Szeged, Eötvös Loránd University, University of Debrecen и University of Pécs.

