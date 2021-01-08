В Азербайджане с карантинных постов возвращены 2 450 автомобилей
БАКУ /Trend/ - Военнослужащие и сотрудники МВД Азербайджана продолжают контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах пяти городов и 12 районов, где применяется строгий карантинный режим для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
7 января 2021 года с карантинных постов были возвращены 2 450 автомобилей, пытавшихся проехать без соответствующего разрешения.
В отношении 3 186 человек, нарушивших правила карантинного режима, были приняты меры административного взыскания, в том числе в отношении 4 человек - административный арест.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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