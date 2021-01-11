Родные увековечивают память спецназовца-шехида в его комнате - видеорепортаж АМИ Trend из дома шехида

БЕЙЛАГАН /Trend/ - В этот раз мы познакомим вас с семьей Эшгина Мехдили, который стал шехидом в Отечественной войне. Он в числе наших героев, вошедших в историю своей отвагой и самоотверженностью, в том числе в боях за Физули. Семья создала в одной из комнат дома его небольшой музей.

Мехдили Эшгин Тарлан оглу родился 10 октября 2001 года в селе Баш Алиназарли Бейлаганского района. Он поступил на службу в ВС Азербайджана в октябре 2019 года, а 14 октября 2020 года стал шехидом.

Эшгину было 12, когда не стало матери. Он был самым младшим в семье, его всегда любили и баловали. Когда-то он хотел, чтобы у него дома была своя комната, теперь отец Эшгина создал в ней его музей.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала в гостях у семьи Эшгина Мехдили. Выяснилось, что из трех сыновей семьи двое все еще проходят службу. В беседе со старшими братьями Эшгин пообещал освободить родные земли, поступив на воинскую службу. Чтобы раззадорить его, старшие братья говорили - "Да Эшгин, знаем, Лелетепе освободил ты". Бабушка Эшгина гордится им, она говорит, что внук сдержал свое слово - сказал и принял участие в освобождении наших земель вместе с товарищами...

Двоюродная сестра Дунья очень гордится Эшгином, но не может смириться с тем, что не увидит его никогда. По ее словам, их дедушка больше всего любил Эшгина.

Все его желания при жизни исполнились в октябре: боевой путь, начавшийся в Кельбаджаре, продолжившийся в Джебраиле и закончившийся в Физули. На самом деле, пожертвовав своей жизнью в столь юном возрасте, он увековечил своё имя. Героизм Эшгина, который покорил наивысшую вершину, став шехидом, был высоко оценен и Верховным Главнокомандующим. За заслуги и личную доблесть, проявленные в боях, Эшгин Мехдили награжден двумя медалями посмертно.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор:Наталья Кочнева)