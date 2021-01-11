Завтра в Баку местами ожидается моросящий дождь

Общество 11 января 2021 13:42 (UTC+04:00)
Завтра в Баку местами ожидается моросящий дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами моросящий дождь, северо-восточный ветер днем сменится южным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 2-5, днем - 7-9, в Баку ночью - 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В некоторых районах Азербайджана завтра возможны дожди, на горных территориях - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман, ветер восточный.

Ночью - 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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