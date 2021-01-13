В Баку на ремонт закрывается еще одна улица

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня на участке ул. Мирмахмуда Кязымовского до ул. Мирзы Мамедхана перед Реабилитационным центром инвалидов в Бинадинском районе Баку начнутся ремонтные работы.

Об этом в среду сообщил Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словами, в связи с этими работами движение автотранспортных средств будет частично ограничено .

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)