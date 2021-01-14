В 2020 г. на «горячую линию» минобороны Азербайджана поступило свыше 15 тыс. обращений

БАКУ /Trend/ - В 2020 году на "горячую линию" министерства обороны Азербайджана поступили 15 206 обращений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

На 9925 поступивших вопросов были даны ответы в устной форме, в связи с 5281 обращением были отправлены запросы в соответствующие структуры министерства: "С 27 сентября 2020 года до 10 января 2021 года от граждан поступили 5 465 обращений, из которых на 2 269 был дан устный ответ, 3 196 зарегистрированы и направлены в соответствующие структуры министерства".

Было отмечено, что в основном поступившие во время Отечественной войны обращения были связаны с поддержанием связи с лицами, находящимися на военной службе (971), получением информации о погибших и пропавших без вести военнослужащих (742), оказанием помощи семьям военнослужащих (449) и добровольной отправкой на фронт (386). Другие обращения, связанные с семейно-бытовыми и социальными вопросами, были зарегистрированы и направлены в соответствующие структуры министерства.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)