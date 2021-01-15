БАКУ /Trend/ - Электропоезда Баку-Сумгайыт не будут работать в эти выходные, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В соответствии с решением Кабмина о работе транспорта в выходные в период ужесточенного режима карантина, электропоезда Баку-Пиршаги-Сумгайтыт не будут работать 16 и 17 января (в субботу и воскресенье).

Их работа возобновится 18 января.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)