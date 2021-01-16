В Азербайджане утверждена Стратегия вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Кабинета министров Азербайджана утверждена «Стратегия вакцинации против заболевания COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы».

Как сообщает Trend, согласно распоряжению исполнительные органы (структуры), предусмотренные в Плане мероприятий Стратегии вакцинации, должны в установленное время обеспечивать выполнение необходимых мероприятий и регулярно предоставлять информацию о ходе работы Кабмину.