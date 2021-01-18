Над Азербайджаном пройдет холодный атмосферный фронт - гидрометслужба

БАКУ /Trend/ - Над Азербайджаном пройдет циклон, движущийся из Турции, что и станет причиной изменения погоды в ближайшие дни.

Об этом в понедельник сказала Trend глава Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, завтра вечером холодный атмосферный фронт приблизится к столице, в связи с чем похолодает, пройдут осадки, с переходом в последующие дни в мокрый снег и снег: "В результате ветреной погоды и мокрого снега вечером 20 января, ночью и утром 21 января возможна метель. 21 и 22 января не исключается гололед на дорогах".

Тагиева добавила, что в районах страны этот процесс начнется раньше: "Начиная с сегодняшнего вечера, в западных и северных районах ожидается снежная погода. С 19 января по вторую половину дня 21 января ожидается похолодание и в других районах, в некоторых из которых не исключен снегопад".

(Текст: Кямаля Сеидова)