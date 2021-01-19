Минздрав Азербайджана о лицах, которые будут вакцинированы на втором этапе

БАКУ /Trend/- Первыми в Азербайджане будут вакцинированы лица старше 65 лет, а также состав, привлеченный правоохранительными органами к антиэпидемическим мероприятиям.

Об этом сказала член Рабочей группы по борьбе с COVID-19 при минздраве Гунай Гулузаде, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, на втором этапе будут вакцинироваться лица с высоким риском с медицинской точки зрения, а именно: имеющие хронические болезни дыхательной системы; проходящие гемодиализ; с сахарным диабетом; ожирением; лица старше 50 лет; те, кто страдает минимум одним хроническим заболеванием; работающие в образовательном и социальном секторах; постоянно проживающие в социальных учреждениях; работники центров Служб "ASAN" и "DOST"; сектор общественного транспорта; операторы телекоммуникаций и сотрудники провайдеров, почтовой сферы, банковского сектора, которые находятся в непосредственном общении с населением; лица, работающие в условиях высокого риска; те, кто работает в сферах, жизненно важных для деятельности общества, а также в сферах высокого риска значительной степени - в сферах национальной и региональной безопасности, юстиции, финансов и пр.: «Вакцины упаковываются так, чтобы они были защищены от температур и ударов, поэтому ампулы вакцин бывают термостойкими. Вакцины необходимо хранить в безопасных условиях при пониженной температуре. Некоторые из них требуют хранения при минус 20 и даже при минус 70 градусах».

Гунай Гулузаде отметила, что применяемая в Азербайджане вакцина "CoronaVac" выпущена компанией "Sinovac": "Ее хранить легко - при температуре 3-8 градусов Цельсия, до 3 лет. По результатам клинических тестов в Турции вакцина на 91,25% эффективна в борьбе с вирусом. Вакцина "Sinovac" выпускается на традиционной, надежной и протестированной инактивной платформе: «У нее высокая степень защиты и успешные результаты тестов. Инфраструктура страны позволяет поставлять эту вакцину в самую высокогорную точку республики».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)