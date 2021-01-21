Дороги на Агсуинском перевале покрылись льдом, автодвижение затруднено

БАКУ /Trend/ - Снежная погода в Азербайджане затрудняет движение автотранспорта на ряде дорог, сказал в четверг Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

Отдельные участки автотрассы Баку-Шамахы покрылись льдом, на Агсуинском перевале и территориях Муганлы-Исмаиллы на дорогах образовалась наледь.

"В горных и предгорных районах продолжает идти снег, поэтому на автомобильных дорогах могут возникать кратковременные проблемы. Агентство старается сразу устранять эти проблемы. Просим водителей перейти на зимние шины, в противном случае скольжение неизбежно".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)