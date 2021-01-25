В Азербайджана открылись торговые объекты, парикмахерские и салоны красоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня возобновлен въезд-выезд в города и районы Азербайджана.

Также открылись торговые объекты, парикмахерские и салоны красоты, сообщает в понедельник Trend.

В последние дни эти объекты готовились к открытию, проводили уборку и дезинфекционные работы.

Входящие в объекты клиенты обязательно должны быть в защитных масках, и на входе дезинфицировать руки дезинфицирующим раствором.

Напомним, что обслуживание на местах в объектах общепита было приостановлено с 14 декабря прошлого года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)