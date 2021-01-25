В Баку закрыто предприятие, работающее в антисанитарных условиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает меры по обеспечению пищевой безопасности на территории страны и защиты прав потребителей в рамках законодательства.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, сотрудники ведомства провели осмотр предприятия по производству мучных кондитерских изделий по адресу улица Буниятова д.11 в Сабунчинском районе города Баку. В ходе первичной проверки было установлено, что предприятие функционирует без соответствующей регистрации. В ходе расследования было установлено, что в производстве не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила безопасности пищевых продуктов. В связи с недостатками в соответствии с законодательством деятельность предприятия по производству мучных кондитерских изделий была ограничена. Расследование продолжается.

В Агентстве добавили, что АПБ Азербайджана продолжит принимать последовательные меры для защиты здоровья населения и обеспечения пищевой безопасности на территории страны, и для предотвращения нарушений прав потребителей будут приниматься самые серьезные меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)