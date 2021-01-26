Азербайджан ограничил ввоз птицеводческой продукции из ряда стран

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что в 30 странах мира вновь фиксируется "птичий грипп", Азербайджан ввел запрет на импорт из них птицы и птицеводческой продукции.

Об этом сказал завотделом Агентства пищевой безопасности Галиб Абдулалиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, усилен мониторинг ввозимой в страну птицеводческой продукции: "Вирус выявлен в нескольких областях Украины, поэтому в страну ограничен ввоз вышеуказанной продукции с этих территорий. Также по этой причине указанная продукция не ввозится из Ирана".

Абдулалиев добавил, что мониторинги, проведенные с ноября прошлого года по сегодняшний день, говорят о том, в Азербайджане нет "птичьего гриппа", тем не менее необходимо принимать меры предосторожности.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)