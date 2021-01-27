Тело погибшего у берегов Нигерии азербайджанского моряка доставлено в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Тело азербайджанского моряка Фармана Исмайлова, убитого во время нападения морских пиратов на турецкое судно "Моцарт" у берегов Нигерии, доставлено в Баку, сообщает в среду Trend.
Несколько минут назад самолет с телом приземлился в бакинском аэропорту.
Отметим, что тело Ф.Исмаилова при поддержке посольства Турции в Габоне было отправлено вчера рейсом TY Стамбул-Либервиль. Самолет прибыл в Стамбул в ночь с 26 на 27 января в 03.30 по местному времени.
Напомним, что 23 января морские пираты напали у берегов Нигерии на судно "Моцарт". 15 из 19 членов экипажа были взяты в заложники, в результате нападения погиб гражданин Азербайджана Фарман Исмайлов.
(Текст: Камаля Сеидова)
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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