В Азербайджане увеличилась популяция восточно-кавказского тура (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Наши наблюдения, различные фото и видеосъемки показывают, что в период закрытия сезона охоты популяция диких животных и птиц в Азербайджане значительно увеличилась.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Мелек Шукюрова.

Она отметила, что рост популяции обусловлен двумя факторами.

"Во-первых, запрет на охоту положительно влияет на численность животных и птиц, так как отстреливается меньше животных, они не покидают свои места обитания из-за звуков огнестрельного оружия. Вторая важная причина – принятые охранные меры. Популяция многих видов растет благодаря строгим мерам контроля в этой области и надлежащей охране", – уточнила Шукюрова.

Она подчеркнула, что осуществление мероприятий по просвещению параллельно с проделываемой работой также помогло достижению высоких результатов в этой сфере.

"Примером может служить восточно-кавказский или дагестанский тур. Этот вид обитает в основном на Кавказе. В соседних странах остается небольшое количество этих животных, но в Азербайджане численность этого вида растет. Об этом свидетельствуют недавние фото и видеоматериалы дагестанского тура в Огузском, Габалинском, Шекинском и Гусарском районах, а также произведенные подсчеты", – сказала Мелек Шукюрова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)