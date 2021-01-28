Наджмеддин Садыков не на военной службе – Минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Распространилась информация о том, что у генерал-полковника Наджмеддина Садыкова серьезные проблемы со здоровьем, и он перенес в Москве открытую операцию на сердце.
В связи с этим в ответ на запрос Trend в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в настоящее время Наджмеддин Садыков не на военной службе.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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