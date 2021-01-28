Первыми должны вакцинироваться лица старше 65 лет, диабетики и сердечники – директор НИИ легочных болезней

БАКУ /Trend/ - Первыми вакцинироваться от COVİD-19 должны лица старше 65 лет, больные сахарным диабетом, люди с сердечной недостаточностью и страдающие другими болезнями.

Об этом сказала заведующая кафедрой микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета, директор НИИ легочных болезней, профессор Хагигят Гадирова, сообщает в четверг Trend.

Она пояснила, что при введении вакцины у человека вырабатывается искусственный иммунитет. Специалист связывает выбор вакцины китайской компании Sinovac из группы других вакцин с ее безопасностью: « Выбор этой вакцины неоднократно обсуждался в Научном комитете TƏBİB и в Научно-исследовательском совете Минздрава. Для применения вакцины, в первую очередь, должна учитываться ее безопасность. С этой точки зрения безопасными считаются инактивированные вакцины. Второй параметр – ее эффективность, т.е. после введения в организм она должна выработать иммунитет. Эти вакцины способны ее выработать. Учитывая эти показатели, руководство страны решило применять эту вакцину, которая широко используется и в Турции».

По словам Гадировой, вакцинация на первом этапе лиц группы риска, в том числе медперсонала, очень правильный подход: «Потому что среди заболевших достаточно медицинских работников. Как вирусолог, иммунолог и микробиолог советую всем организованно пройти вакцинацию. 21 января мне сделали вакцину, и никаких негативных и побочных эффектов я не почувствовала. Добавлю, что в руководимом мной НИИ уже вакцинированы более 200 медработников. Ни у кого, даже у больных со стентом, не наблюдалось побочек. С полной ответственностью говорю, что вакцина - единственное средство выхода из карантина и возращения к нормальной жизни, и пока более надежного средства нет. Если будет вакцинировано 60-70% населения страны, то выработается массовый иммунитет, и болезнь можно будет побороть».

Профессор сожалеет, что в социальных сетях идет сильная антипропаганда вакцинации, и подчеркнула, что фейковые новости, рассчитанные на то, чтобы вводить в заблуждение людей, не опираются на реальность и логику. Она напомнила, что эта вакцина противопоказана лицам со СПИДом и онкологическим больным. Не рекомендуется она беременным и кормящим матерям. В остальных случаях противопоказаний нет.

Специалист подчеркнула, что распространяющиеся слухи о возможности каких-либо последствий через определенное время после вакцинации необоснованны, и вероятности долгого присутствия вакцины и ее интеграции в организме нет.

В заключение Хагигят Гадирова добавила, что не прошедший вакцинацию человек способен как заразиться сам, так и заразить других.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)