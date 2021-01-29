К программам занятости привлечены 2 тыс членов семей шехидов и участников Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Семьям шехидов и участникам Отечественной войны оказывается социальная поддержка в рамках программы активной занятости.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, к программам занятости привлечены 2 тыс человек этих категорий: "Из них более 1700 привлечены к программе самозанятости, 254 человек привлечены к оплачиваемым общественным работам, 35 человек – к совместному финансированию заработной платы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)