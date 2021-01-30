Родители, не желающие отправлять детей на очные занятия, могут обратиться с этим в школы - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Родители, которые не хотят отправлять детей на очные занятия, могут обратиться в связи с этим в школы.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

"Родители вправе выбирать в этом вопросе. Но большинство родителей положительно реагирует на открытие школ. Надеемся, что постепенно вернемся к традиционной форме обучения", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)