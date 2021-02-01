Минобразования Азербайджана об освобождении от должности Махаббат Велиевой
Общество 1 февраля 2021 13:00 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра образования по собственному желанию на основании заявления от 15 декабря 2020 года в связи с состоянием здоровья.
Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве образования Азербайджана.
Напомним, что Махаббат Велиева была назначена на должность замминистра образования 27 июня 2018 года.
До этого она была главой Управления образования по городу Баку.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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