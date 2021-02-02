В Гекчае около 800 человек прошли вакцинацию

БАКУ /Trend/ - В Гекчайском районе продолжается процесс вакцинации медработников против коронавирусной инфекции.

Как сообщили во вторник Trend в Гекчайской центральной районной больнице, процесс стартовал 21 января.

"На сегодня привиты 772 медработника, всего у нас 1070 работников. Поскольку некоторые из них уже переболели COVID-19, а женская часть персонала находится в отпуске по беременности, данные лица останутся вне процесса. Все остальные добровольно обратились для прохождения вакцинации. В настоящее время процесс продолжается", - сказали в Гекчайской центральной районной больнице.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)