В Азербайджане вакцинацию прошли свыше 70% работников здравоохранения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вакцинацию прошли свыше 70% работников здравоохранения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместную информацию Минздрава, Госагенства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB.
С 8 февраля начнется следующий этап вакцинации от COVID-19.
В целях упорядоченной организации процесса с 00:00 часов 5 февраля 2021 года граждан старше 65 лет просят зарегистрироваться на сайте randevu.its.gov.az и выбрать ближайший медицинский пункт для вакцинации.
Несмотря на то, что информация о дате введения второй дозы вакцины отражается в «Информационном листе», который предоставляется в медпункте, гражданин получает сообщение об этом и посредством sms.
Зарегистрировавшись на сайте randevu.its.gov.az, можно подать обращение в связи с вакцинацией. Введение второй дозы будет проходить там же, где была сделана первая вакцина. Дополнительные инструкции о правилах использования указанной системы будут даны в ближайшие дни.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)