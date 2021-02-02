БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вакцинацию прошли свыше 70% работников здравоохранения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместную информацию Минздрава, Госагенства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB.

С 8 февраля начнется следующий этап вакцинации от COVID-19.

В целях упорядоченной организации процесса с 00:00 часов 5 февраля 2021 года граждан старше 65 лет просят зарегистрироваться на сайте randevu.its.gov.az и выбрать ближайший медицинский пункт для вакцинации.