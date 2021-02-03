Назначен новый начальник Управления полиции Сумгайыта
БАКУ /Trend/ - Фаган Азадалиев назначен начальником Управления полиции города Сумгайыт, сообщает в среду Trend.
Приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, полковник полиции Фаган Азадалиев освобожден от должности начальника отдела полиции Лянкяранского района и назначен начальником Управления полиции города Сумгайыт.
Данный факт подтвердила пресс-служба МВД.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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