Еще трое раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечены высокотехнологичными протезами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще трое раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечены высокотехнологичными протезами.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Госагентства по реабилитации и медико-социальной экспертизе Джавид Абдулгадиров, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

"Зия Кязимов, Рашад Алиев и Кянан Мусаев обеспечены высокотехнологичными протезами в Центре реабилитации и протезно-ортопедического производства Госагентства по реабилитации и медико-социальной экспертизе", - сказал он.

(Текст: Кямаля Сеидова)