Госминистр Великобритании встретилась с учащимися и преподавателями в Мушфигабаде

БАКУ /Trend/ - Государственный министр Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон встретилась с учащимися и преподавателями учебно-тренировочного центра в Мушфигабаде.

Об этом в понедельник сообщили Trend в посольстве Великобритании в Азербайджане.

Отметим, что государственный министр по европейскому соседству прибыла с визитом в Азербайджан для участия в очередном заседании ежегодно проводимых между министерствами иностранных дел стратегических политических консультаций Соединенное Королевство - Азербайджан.

(Текст: Турал Гараджаев)