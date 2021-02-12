МЧС Азербайджана информирует население о сохраняющейся минной угрозе на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МЧС начало проводить просветительские мероприятия с целью предотвращения поездок граждан на освобожденные территории до их разминирования, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В ходе просветительских мероприятий, проведенных в населенных пунктах Физулинского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Ходжавендского и Джабраильского районов, населению разъясняется, что на освобожденных от оккупации территориях в настоящее время проводятся операции по разминированию, и поездки на эти территории сейчас без специального разрешения недопустимы, так как там пока сохраняется минная угроза.