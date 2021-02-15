Национальная политика Азербайджана в области вакцинации основана на рекомендациях ВОЗ – глава представительства

БАКУ /Trend/ - Национальная политика Азербайджана в области вакцинации основана на рекомендациях ВОЗ, сообщила глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи во время онлайн-вебинара «Геополитика пандемии COVID-19 и вакцинация».

Она отметила, что для каждой страны является огромной проблемой ориентироваться в различных типах вакцин, доступных на данный момент.

«Однако в каком-то смысле нам очень повезло, что у нас под рукой есть множество доступных вакцин. Я думаю, что правительство Азербайджана делает все возможное, чтобы предоставить населению наилучшие возможности для вакцинации», – сказала она.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)