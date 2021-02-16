Главы Госагентства по ОМС и TƏBİB получили вторую дозу вакцины от COVID-19
БАКУ /Trend/ - Председатель Госагентства по обязательному медстрахованию (ОМС) Заур Алиев и глава правления TƏBİB Рамин Байрамлы сегодня получили вторую дозу вакцины от коронавируса, сообщает во вторник Trend.
Оба чувствуют себя хорошо.
Первая прививка была сделана им в Бакинском оздоровительном центре 18 января.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендива)
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