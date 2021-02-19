Объем осадков на территории Азербайджана уменьшился на 10-15%

БАКУ /Trend/ - По результатам исследований климатических изменений средний показатель роста температуры воздуха в Азербайджане близок к средней оценке по всей планете (1 °C), однако это увеличение неравномерно распределено по территории страны (от 0,2 до 1,5°С). Об этом в пятницу сказал Trend академик, директор Института географии им. акад. Г.А Алиева НАНА Рамиз Мамедов.

По его словам, причиной неравномерного распределения температурного роста является то, что Азербайджан – это место с разнообразным рельефом, и на относительно небольшой площади орография меняется от -28 до 4466 метров, в результате чего на территории страны существуют 8 различных климатических зон.

Ученый отметил, что за весь период наблюдений температурный рост на Кура-Аразской равнине наблюдался в пределах 0,4 - 0,9 °С, в Газах-Гянджинской зоне – 0,6 - 1,1 °С, на южном склоне Большого Кавказа – 0,5 - 0,8 °С, на северо-восточном склоне Малого Кавказа – 0,6 - 1,5 °С, а на его северном склоне – 0,4 - 0,6 °С.

За исключением Абшеронского полуострова, на всей территории страны объем осадков уменьшился на 10-15%.

Директор института также добавил, что в целом, в Азербайджане увеличилось число экстремальных гидрометеорологических событий, и самая критическая ситуация наблюдалась на реке Кура, когда уровень воды в реке приблизился к минимуму и возникла угроза уничтожения экосистемы водной артерии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)