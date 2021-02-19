Сотрудничество тюркоязычных стран в области метеорологии должно стать более интенсивным – Минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество тюркоязычных стран в области метеорологии на региональных платформах, в том числе в рамках Координационного комитета прикаспийских государств по "Мониторингу гидрометеорологии и загрязнения Каспийского моря", продолжается. Однако считаем важным сделать сотрудничество в этой сфере более интенсивным.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на Метеорологическом форуме тюркского мира.

По словам министра, предельно ясно ощущается влияние изменения климата в последний период и последствия этого на жизнь каждого из нас. В то время, как в одной части мира происходят наводнения и ураганы, другие регионы испытывают острую нехватку воды и сталкиваются с засухой.

"Экономика развивающихся стран, особенно сельское хозяйство, туризм, транспорт, коммунальные услуги и здравоохранение, более чувствительны и менее устойчивы к метеорологическим явлениям. Проблема обостряется в странах, подверженных стихийным бедствиям, а также не имеющих возможности предоставлять своевременную информацию об угрозе или эффективно управлять во время стихийных бедствий.

С одной стороны, выходом является создание соответствующей инфраструктуры против стихийных бедствий. С другой стороны, очень важно составить карту угроз, идентифицировать уязвимые точки и создать систему раннего предупреждения, которая позволяет реагировать на чрезвычайные ситуации в экстремальных погодных условиях. Предупреждение, данное даже за несколько минут до происшествия, может помочь спасти жизни и снизить экономические потери", – уточнил Мухтар Бабаев.

Министр считает, что для того, чтобы быть готовыми к вызовам глобального изменения климата, которые испытывают мир, метеорологические службы разных стран должны дополнять друг друга и функционировать в рамках взаимного сотрудничества.

"Хочу отметить, что наше государство создает широкие возможности для модернизации метеорологии. В центре внимания всегда находится обеспечение метеорологической безопасности населения и зависящих от погодных условий сфер экономики. Метеорологическая сфера модернизируется для усиления контроля над опасными метеоявлениями, улучшения системы прогнозирования и раннего предупреждения. В нашей стране автоматизированы метеостанции, установлены системы управления информацией о климате и современные телекоммуникационные системы", – подчеркнул Бабаев.

Министр добавил, что для приведения метеорологических служб в соответствие с современными стандартами необходимо расширять международное сотрудничество.

"На протяжении более 20 лет для улучшения качества прогнозов в Азербайджане используется программа TURKMETCAP. Наряду с необходимой фактической информацией, используемой при составлении прогнозов погоды посредством системы обмена спутниковыми данными, получаются многочисленные карты прогнозов, результаты цифровых моделей, осуществляется обмен информацией. Метеорологическая инфраструктура играет важную роль в своевременном прогнозировании опасных метеоявлений и принятии необходимых превентивных мер. Координация наших планов на будущее и совместная работа проложат путь к устойчивости в борьбе с климатическими проблемами. В этой связи, считаю важным тесное сотрудничество между метеорологическими ведомствами тюркоязычных стран", – подытожил Мухтар Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)