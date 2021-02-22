Вакцина, применяемая в Азербайджане, эффективна и против других штаммов COVID-19 – TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Вакцина "CoronaVAC", производимая китайской компанией "Sinovac Biotech", эффективна и против британского и южноафриканского штаммов "COVID-19".

Как сообщили в понедельник Trend в TƏBİB, об этом сказал глава Биомедицинского центра Butantan Димас Ковас, который руководит тестами "CoronaVAC" в Бразилии.

Он отметил, что центр провел клинические тесты для проверки эффективности вакцины "CoronaVAC" против британского и южноафриканского вариантов "COVID-19", и результат оказался успешным.

Ковас подчеркнул, что по технологии препарат компании "Sinovac" превосходит другие вакцины.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)